Der Weltmeister ist zum ersten Mal auch Europameister: In einem dramatischen Final haben sich Frankreichs Handballerinnen mit einem 24:21-Sieg gegen Olympiasieger Russland den EM-Titel gesichert. Vor 14'500 Fans in der ausverkauften Arena Bercy in Paris gelang den EM-Gastgeberinnen am Sonntag die Revanche für den mit 19:22 verlorenen Olympia-Final von Rio. Im kleinen Final sicherte sicherte sich die Niederlande nach einem 24:20-Erfolg über Rumänien die Bronzemedaille.

Belgien ist erstmals Landhockey-Weltmeister. Die «Roten Löwen» gewannen im Final in Indien das Nachbarduell gegen die Niederlande mit 3:2 im Penaltyschiessen. Den entscheidenden Penalty verwandelte Florent van Aubel. In dem taktisch geprägten Endspiel war in der regulären Spielzeit kein Tor gefallen.

Orientierungsläufer Matthias Kyburz hat den 42. Silvesterlauf in Zürich gewonnen. Der 28-jährige Aargauer überholte in einem spektakulären Ausscheidungsrennen mit einem fulminanten Schlussspurt noch den Kenianer Bernard Matheka und den Ustermer Eric Rüttimann. Bei den Frauen lief die Bernerin Delia Sclabas hinter der Kenianerin Cynthia Kosgei auf den 2. Platz.

Am letzten Tag der Kurzbahn-WM im chinesischen Hangzhou haben die Schweizer Schwimm-Staffeln über 4x100 m Lagen nationale Bestmarken aufgestellt. Serania Sturzenegger, Lisa Mamié, Svenja Stoffel und Sasha Touretski verbesserten den bisherigen Rekord aus dem Jahr 2004 um über 12 Sekunden auf 4:00,66 Minuten. Noch 5 Jahre älter war der Rekord bei den Männern, den Thierry Bollin, Yannick Käser, Nils Liess und Manuel Leuthard in 3:33,10 Minuten um 4,5 Sekunden unterboten.

