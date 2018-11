Martin Fuchs hat den 5-Sterne-Bewerb in Lyon für sich entscheiden können. Der Zürcher verwies auf Clooney im Stechen Lorenzo de Luca (It) und Steve Guerdat auf Bianca auf die weiteren Podestplätze. Fuchs war am Ende 0,53 Sekunden schneller als der Italiener; Guerdat büsste 64 Hundertstel ein. Im Weltcup-Gesamtklassement führt Fuchs vor dem Franzosen Kevin Staut (5. in Lyon) und Guerdat.