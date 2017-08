Sportmix: Käser schwimmt erneut Schweizer Rekord

Yannick Käser verbessert an der Sommer-Universiade in Taipeh über 100 m Brust seinen im Vorlauf aufgestellten Schweizer Rekord im Final noch einmal. Und: Weitere Sportnews vom Reiten und Ringen.

In 1:00,35 Minuten blieb Yannick Käser an der Sommer-Universiade zwölf Hundertstel unter seiner Bestmarke vom Vortag. Der 25-jährige Aargauer wurde im Final über 100 m Brust Vierter und verpasste die Bronzemedaille um 0,18 Sekunden, nachdem er nach 50 Metern noch an dritter Stelle gelegen hatte. In den Vorläufen war der Schweizer Zweitschnellster, im Halbfinal Drittschnellster gewesen.

Der Schweizer Para-Reiterin Nicole Geiger und ihrem Pferd Phal de Lafayette gelang in der Einzelwertung der EM in Göteborg ein fehlerfreies Dressurprogramm. Die Richter belohnten dieses mit einer 68,619 Prozent-Wertung, was der Schweiz die erste Medaille an dieser EM beschert. Mit diesem Resultat ist die Schweizerin für den Kürfinal am Mittwoch qualifiziert.

Der erste Schweizer ist an der Weltmeisterschaft im Greco-Ringen in Paris nach nur einem Kampf ausgeschieden. Damian Dietsche unterlag in der Gewichtsklasse bis 75 kg im Sechzehntelfinal dem Polen Dawid Klimek 1:7.