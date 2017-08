Sportmix: Ludwig/Walkenhorst unschlagbar

Laura Ludwig und Kira Walkenhorst sind im Frauen-Beachvolleyball das Mass aller Dinge. Nach Olympia und WM gewannen die Deutschen in Hamburg auch den World Tour Final.

Im voll besetzten Tennisstadion am Rothenbaum setzten sich Laura Ludwig und Kira Walkenhorst im Final gegen die Brasilianerinnen Agatha/Duda mit 2:1 (21:17, 19:21, 15:10) durch. Damit verteidigten die Deutschen ihren Titel aus dem Vorjahr. Die beiden Schweizer Duos Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré und Tanja Hüberli/Nina Betschart waren im Viertelfinal ausgeschieden.

Schwimmerin Martina van Berkel hat an der Universiade in Taipeh Silber über 200 m Delfin gewonnen. Die 28-jährige Zürcherin schlug nach 2:11,32 Minuten an und musste sich nur Ella Eastin (USA) geschlagen geben. Es ist die 1. Medaille für Van Berkel an ihrer 4. Universiade.

Die Schweizer Orientierungsläufer überzeugten beim Weltcup in Cesis (Lett) in den Staffel-Rennen. Die Frauen gewannen, die Männer holten sich hinter Schweden Rang 2. Das Schweizer Frauen-Trio mit Elena Roos, Julia Gross und Sabine Hauswirth siegte hauchdünn mit einer Sekunde Vorsprung auf die Schwedinnen.