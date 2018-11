Am stark besetzten North Sea Swim Meet in Kristiansand in Norwegen verbesserte der 22-jährige Nils Liess über 200 m Delfin in 1:55,00 Minuten seine eigene 3 Jahre alte Bestmarke um 37 Hundertstel. Der Schwimmer von Lancy-Natation wurde mit dieser Zeit im Final Zweiter. Nina Kost schwamm die 50 m Crawl in 24,78 Sekunden und beendete den Wettkampf auf dem 4. Rang. Die 23-Jährige unterbot den erst einen Monat alten nationalen Rekord um 13 Hundertstel.