Sportmix: Starker Saisonauftakt der Schweizer Freeskier

Während hier noch sommerliche Temperaturen herrschen, sind die Schweizer Freeskier in Neuseeland in die neue Weltcup-Saison gestartet – und das äusserst erfolgreich.

Freeski: 3 Schweizer landen in Neuseeland auf dem Podest

Im neuseeländischen Cadrona musste sich Andri Ragettli im Slopestyle-Wettbewerb einzig dem Briten James Wood geschlagen geben. Auf den diesjährigen X-Games-Champion fehlten dem 19-jährigen Bündner nur 0,8 Zähler. Fabian Bösch, Weltmeister von 2015, wurde Dritter. Bei den Frauen durfte sich Giulia Tanno mit Rang 2 über ihren 6. Weltcup-Podestplatz freuen.

Simon Ammann hat in Hakuba (Jap) seine beiden besten Resultate im Rahmen des diesjährigen Sommer-Grand-Prix erzielt. Der Toggenburger wurde mit Flügen auf 122,5 m und 126 m wie bereits im ersten Springen am Samstag Sechster. Die besten Athleten der Gesamtwertung waren allerdings nicht am Start.