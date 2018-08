Team OG hat den bislang grössten Jackpot der eSport-Geschichte abgeräumt. Die europäische Mannschaft Mannschaft gewann in der Nacht zum Sonntag in Vancouver «The International», die WM im Fantasy-Strategiespiel Dota 2. Im Finale setzte sich Team OG mit 3:2 gegen den chinesischen Vertreter Paris Saint-Germain LGD durch und sicherte sich 11,2 Millionen Dollar Preisgeld.

Den Schweizer Faustballern blieb an der EM in Adelmannsfelden (De) nur die Silbermedaille. Im Final gegen Titelverteidiger Deutschland hatte die Equipe der beiden Nationaltrainer Oliver Lang und Hanspeter Brigger mit 0:4 das Nachsehen. Seit 2013 hiess der Final an sämtlichen Faustball-Grossanlässen stets Deutschland gegen die Schweiz – immer hiess der Sieger dieses Duells dann Deutschland.