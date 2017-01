Super Bowl: Falcons und Patriots spielen um den Titel

Heute, 4:17 Uhr

In der 51. Super Bowl am 5. Februar in Houston kommt es zum Duell zwischen den Atlanta Falcons und den New Engalnd Patriots.

Bild in Lightbox öffnen. Tom Brady steht mit den New England Patriots im Final der NFL-Meisterschaft. Und dies nachdem der Quaterback wegen seiner Rolle im «Deflategate» die ersten 4 Saisonspiele gesperrt verpasst hatte. Der überragende Brady führte die Patriots mit 384 geworfenen Yards und 3 erfolgreichen Touchdown-Pässen zu einem 36:17-Erfolg über die Pittsburgh Steelers mit Quaterback Ben Roethlisberger. Für New England ist es die 9. Super-Bowl-Teilnahme, für Brady die 7. Ryan sticht Rodgers aus Im anderen Halbfinal setzten sich die Atlanta Falcons gegen die Green Bay Packers mit 44:21 durch. Die grosse Figur bei den Gastgebern war Quaterback Matt Ryan, dem vier Touchdown-Pässe gelangen und der zudem selber einen Touchdown erzielte. Auf der Gegenseite liess die Defensive der Falcons den zuletzt starken Packers-Quarterback Aaron Rodgers kaum zur Entfaltung kommen. Die 51. Super Bowl, die sogenannte «Super Bowl LI», findet am 5. Februar in der texanischen Metropole Houston im NRG Stadium statt.

rek