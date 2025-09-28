Legende: Jubelt in Basel Stephen Bunting. Imago Images/Every Second Media

Er war neben Luke Humphries als grosser Favorit in die Swiss Darts Trophy gestiegen – und ist dieser Rolle in der Basler St. Jakobshalle vollends gerecht geworden. Der Engländer setzte sich am Sonntagabend nach dem Finalsieg gegen Landsmann Luke Woodhouse die Krone auf. Der Final war mit 8:3 eine klare Angelegenheit.

Im Halbfinal hatte Bunting gegen den Niederländer Gian van Veen noch zittern müssen. Nach schneller 4:0-Führung vergab «The Bullet» mehrere Matchdarts und liess seinen Gegner zum 6:6 ausgleichen. Nachdem van Veen im Entscheidungssatz einen Matchdart liegen gelassen hatte, nutzte Bunting seine Chance und schaffte es in den Final.

2. Sieg auf European Tour

Der 40-jährige Bunting, der es an der letzten WM bis in den Halbfinal geschafft hatte, siegte zum 2. Mal in seiner Karriere auf der European Tour. Die erst zum 2. Mal durchgeführte Swiss Darts Trophy entschied er erstmals für sich.

Alle vier Schweizer waren schon am Freitag in der Startrunde ausgeschieden.