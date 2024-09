Martin Schindler hat seinen 2. Titel auf der PDC European Tour mit einer sensationellen Aufholjagd eingefahren. Bei der Swiss Darts Trophy in der Basler St. Jakobshalle gewann der 28-jährige Deutsche den Final gegen den Engländer Ryan Searle mit 8:7. Nach schwachem Start mit 0:4-Rückstand bewies «The Wall» Moral und startete sein Comeback gerade noch rechtzeitig.

Es war beim ersten Besuch der PDC Europe hierzulande das spektakuläre Ende einer gelungenen Premiere vor über 20'000 Fans. Wenngleich der Final das Duell zweier Aussenseiter war, reisten bis auf die Weltmeister Michael van Gerwen und Gary Anderson alle Top-Spieler nach Basel. Doch sämtliche Topfavoriten scheiterten früh, in der Session am Sonntagabend war aus den Top 10 einzig noch Luke Humphries, der in der WM-Final-Reprise Wunderkind Luke Littler eliminiert hatte, übrig.

Schweizer Quartett und die Hoffnung auf einen Boom

Mit Marcel Walpen, Bruno Stöckli, Alex Fehlmann und Roger Hertig stand auch ein Schweizer Quartett in den Startlöchern. Die grösste Überraschung glückte «The Beast» Stöckli mit einem Erstrundensieg über den deutlich besser klassierten Polen Krzysztof Ratajski. Danach setzte es eine ehrenvolle Niederlage gegen Littler ab. Auch «Metzger» Hertig stiess in die 2. Runde vor.

Veranstalter Christoph Bürge zieht ein positives Fazit und hofft auf einen Boom im Schweizer Darts: «Das Ziel wäre, dass in den nächsten paar Jahren fünf bis sechs Schweizer Spieler in den Top 100 klassiert sind.» Derzeit gibt es noch keinen. Doch Turniere wie jenes in Basel sind ein erster Schritt, dies schon bald zu ändern. Im nächsten Jahr soll der nächste folgen. Denn die 2. Ausgabe der Swiss Darts Trophy in Basel ist für 2025 bereits gesichert.