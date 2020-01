Tag 6 an den Youth Games

Eishockey: Medaillenregen für die Schweiz

In der Lausanner Vaudoise Arena durften am Mittwoch gleich 4 Schweizer eine Medaille entgegennehmen. Im speziellen 3-gegen-3-Format traten Athleten aus verschiedenen Nationen im selben Team an. Goalie Nubya Aeschlimann triumphierte dabei mit dem Team Yellow und gewann Gold. Für Angelina Hurschler (Team Black) und Jan Honecker (Team Red) gab es Silber, Valerie Christmann (Team Blue) holte Bronze.

Ski alpin: Enttäuschung im Team-Event

Die Schweizer Alpinen beenden die Youth Olympic Games mit 8 Medaillen. Im abschliessenden Mixed-Team-Event in Les Diablerets ging das Duo Amélie Klopfenstein/Luc Roduit leer aus. Die Schweizer blieben im Viertelfinal an Deutschland hängen. Zwar stand es nach den 4 Läufen 2:2, doch das deutsche Gespann wies zum Schluss die bessere Gesamtzeit auf. Die Goldmedaille ging an Finnland, das sich im Final gegen Deutschland durchsetzte. Österreich gewann den kleinen Final.

Curling: Mixed-Team scheitert im Viertelfinal

Der Medaillentraum der Schweizer Mixed-Curler nahm im Viertelfinal ein Ende. Jan Iseli, Xenia Schwaller, Max Winz und Malin Da Ros mussten sich in der Runde der letzten 8 Russland mit 5:7 geschlagen geben. Nach dem 6. End hatten die Schweizer noch mit 5:3 geführt. Dank aufeinanderfolgenden Zweierhäusern drehten die Russen die Partie aber noch zu ihren Gunsten.

