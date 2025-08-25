Der Schwede Truls Möregardh sorgte am Sonntag bei der ersten Ausgabe des Grand Smash of Europe in Malmö für eine Sensation, als er im Final gegen die Nummer 1 der Welt, den Chinesen Lin Shidong, spektakulär 4:3 gewann.

Vor heimischem Publikum wurde der 23-jährige Tischtennisspieler, der auf Platz 7 der Weltrangliste liegt, zum ersten Europäer in der Geschichte, der einen Grand Smash gewann. Unter Tränen feierte er den Sieg mit seinem Bruder und Trainer Malte.

Halle kocht nach Heimsieg

Lin unterlag nach einem spannenden Match in 7 Sätzen. Nachdem er im 6. Satz einen Rückstand aufgeholt hatte, musste sich der Chinese, der im Februar mit 19 Jahren die jüngste Nummer 1 der Weltgeschichte wurde, beim 2. Matchball des Schweden geschlagen geben. Im Anschluss explodierte die Stimmung in der Arena in Malmö.

Die Grand-Smash-Turniere werden von der Organisation World Table Tennis (WTT) organisiert und gehören zu den grössten Events im Tischtennis-Zirkus. Weitere Events finden in Las Vegas, Peking und Singapur statt.