Extrem-Triathlet Jonas Deichmann realisiert mit dem 106. Ironman in 106 Tagen einen neuen Weltrekord.

106. Ironman in 106 Tagen

Legende: Hat ziemlich viel Ausdauer Jonas Deichmann beim Schwimmen auf der Originalstrecke der Challenge Roth. Keystone/DPA/Daniel Karmann

Der Deutsche Jonas Deichmann ist am Donnerstag zum alleinigen Weltrekordhalter aufgestiegen. Der 37-Jährige übertraf mit seinem 106. Ironman in 106 Tagen die Marke von Sean Conway aus Simbabwe, die er am Mittwoch egalisiert hatte.

Deichmanns Ziel sind die 120 Ironman-Distanzen in 120 Tagen. Der Stuttgarter bezeichnet diese Parforce-Leistung gegenüber dem SID als «Weltrekord für die grösste Ausdauerleistung aller Zeiten. Ich wüsste nicht, was noch mehr geht».

Seit dem 9. Mai hat er täglich 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,195 km Laufen absolviert. Die Gesamtdistanz bis zur finalen Etappe am 5. September: 456 km Schwimmen, 21'600 km Radfahren und 5063 km Laufen. Neben Knieproblemen und Rückenbeschwerden hatte ihm zwischenzeitlich auch das Mentale zugesetzt.

Dennoch stellte er an seinem 105. Tag mit einer Zeit von 1:05 Stunden eine neue persönliche Bestmarke im Schwimmen auf. Am Mittwoch erhielt er das Buch «Iron 105» mit einer Widmung des Autors. «Es ist mir eine Ehre, dass du mit der Challenge 120 meinen Rekord pulverisierst», schrieb Conway.