Jonas Deichmann hat am Donnerstag seinen 120. Langdistanz-Triathlon in 120 Tagen absolviert.

Legende: Am Ende seiner Challenge angekommen Jonas Deichmann. Keystone / ANNA SZILAGYI

Am 9. Mai hatte Jonas Deichmann die «grösste sportliche Herausforderung» seines Lebens in Angriff genommen. 120 Langdistanz-Triathlons in Folge wollte der Extremsportler auf der immer gleichen Strecke im deutschen Roth absolvieren. Am Donnerstagabend ist der 37-jährige Deutsche nach 456 Kilometer im Wasser, 21'600 Kilometer auf dem Rad und 5'063 Laufkilometern unter dem Jubel von zahlreichen Zuschauern tatsächlich im Ziel angekommen.

Die Marke von 120 Ironmans in Folge bedeuten einen klaren neuen Weltrekord. Die bisherige Bestmarke von Sean Conway hatte Deichmann schon am 106. Tag übertroffen.

Nie einsam

Deichmann hatte in den vergangenen 4 Monaten zahlreiche Beschwerden zu überstehen. Zu Beginn plagten ihn Rücken- und Knieprobleme sowie Schmerzen an der Achillessehne. Später drohte eine hartnäckige Erkältung, zum vorzeitigen Spielverderber zu avancieren. Mit der Einsamkeit hatte Deichmann derweil nicht zu kämpfen. Vom 1. Tag an wurde er neben seinem eigenen Team auch von vielen anderen Sportbegeisterten im Wasser, auf dem Rad oder beim Laufen begleitet.