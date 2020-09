Wegen der Corona-Pandemie werden die Triathlon-Weltmeister in diesem Jahr in einem einzelnen Rennen ermittelt.

Triathlon in Hamburg: Ohne Wettkampfpraxis direkt an die WM

6 Schweizer am Start

Die Corona-Krise hat auch den Triathlon-Profis einen Strich durch die Rechnung gemacht. Statt wie geplant 7 Rennen findet in dieser Saison bloss ein einziges statt. Dieses steigt an diesem Wochenende im Triathlon-Mekka Hamburg.

Und weil der Modus es so will, werden in Hamburg auch gleich die WM-Titel vergeben. Normalerweise sind sämtliche Rennen der Saison massgebend für die Vergabe des Titels.

Veränderte Bedingungen

Hinzu kommen in Hamburg in diesem Jahr weitere Besonderheiten:

Austragungsort ist der Stadtpark im Norden Hamburgs (anstelle des Stadtzentrums).

Zuschauer sind keine zugelassen.

Für Hobby-Athleten finden keine Wettkämpfe statt.

Die Strecke ist flach und weniger attraktiv als in normalen Jahren. Nach Monaten ohne Direktvergleich sind Prognosen vor den WM-Rennen schwierig.

Schweizer Sextett in Hamburg

Aus Schweizer Sicht hat die 27-jährige Jolanda Annen wohl die besten Aussichten auf eine Top-Platzierung. Mit Alissa König und Estelle Perriard sind bei den Frauen zwei weitere Schweizerinnen am Start. Nicht dabei ist die zweifache Olympia-Medaillengewinnerin Nicola Spirig, die noch mit Problemen am Ellenbogen kämpft.

Bei den Männern starten mit Max Studer, Adrien Briffod und Florin Salvisberg ebenfalls drei Athleten aus der Schweiz.