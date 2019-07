Am Wochenende bestreitet Nicola Spirig in Hamburg ihre ersten Ernstkämpfe seit der Geburt ihres dritten Kindes.

Legende: Greift wieder ins Geschehen ein Nicola Spirig. Keystone

Knapp zwei Monate bleiben Nicola Spirig, um sich optimal auf den Saisonhöhepunkt vorzubereiten. Ende August findet in Lausanne die Triathlon-Weltmeisterschaft statt.

Erste Rückschlüsse über ihren Formstand erhofft sich die 37-Jährige bereits am kommenden Wochenende in Hamburg. Dann gibt Spirig gut 12 Wochen nach der Geburt ihres dritten Kindes ihr Wettkampf-Comeback:

6. Juli: Start beim Einzelrennen

Start beim Einzelrennen 7. Juli: Start mit der Schweizer Mixed Staffel

Olympia-Quali im Fokus

Wichtiger dürfte für Spirig für einmal der Team-Event sein. Denn für die Schweizer steht einiges auf dem Spiel. Einerseits wird die Staffel als Weltmeisterschaftsrennen gewertet. Wer gewinnt, ist also Staffel-Weltmeister 2019.

Andererseits geht es für Spirig und Co. auch darum, wichtige Qualifikationspunkte für die Olympischen Spiele in Tokio zu sammeln. Im Olympia-Ranking belegt die Schweiz aktuell Rang 6. In Tokio startberechtigt sind die besten 7 Nationen.