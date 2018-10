Nicola Spirig hat am Freitag eine frohe Kunde verbreitet: Die 36-jährige Triathletin wird im April 2019 zum 3. Mal Mutter.

Spirig setzt kurzfristig wieder die Familie in den Fokus

Die Familie von Nicola Spirig und ihrem Mann Reto Hug erwartet Zuwachs. Die Siegerin des Olympia-Triathlons von 2012 in London hat bereits zwei Kinder: Sohn Yannis (5) und Töchterchen Malea (16 Monate).

Nach beiden Geburten war Spirig erfolgreich in den Spitzensport zurückgekehrt. Als einfache Mutter hatte sie sich auf die Olympia-Kampagne 2016 in Rio vorbereitet, wo sie Silber errang. 2017 legte sie die nächste Babypause ein. Erst Anfang August dieses Jahres hatte die 36-Jährige in Glasgow ihren 6. EM-Titel geholt – eine historische Marke. 2 Tage später war sie Teamleaderin auf dem Weg zu Staffel-Silber.

Tokio ist mein grosses Ziel. Ich habe weiterhin sehr viel Motivation und Leidenschaft.

Spirig spürte, dass ihre Familienplanung noch nicht abgeschlossen war, wollte aber nicht bis nach den Sommerspielen 2020 zuwarten. «Ich wäre dann schon 38 gewesen, und der Abstand zu unserem Erstgeborenen wäre 8 Jahre oder mehr gewesen», erklärt sie. Im Frühling 2018 hatte Spirig eine Fehlgeburt erlitten.

Trotz erneutem Mutterglück will Spirig an ihrem 5. Olympiastart festhalten und in Tokio «mit Medaillenchancen antreten».