In Spanien findet die WM-Serie im Triathlon ihr Ende. Mit am Start stehen auch 4 Schweizer, Favorit ist ein Brite.

Legende: Noch einmal gefordert Adrien Briffod. KEYSTONE/Anthony Anex

Zum Abschluss der Triathlon-WM-Serie findet in Torremolinos der Final statt. Im 60-köpfigen Teilnehmerfeld sind mit Simon Westermann, Adrien Briffod, Sylvain Fridelance und Maxime Fluri auch vier Schweizer mit dabei.

Vor dem Saisonabschluss ist Westermann der im WM-Klassement am besten klassierte Schweizer, er liegt auf Rang 32. Zwei Plätze dahinter folgt Briffod.

Um den Tagessieg werden die Schweizer kaum mitkämpfen können. Topfavorit ist der Brite Alex Yee. In der WM-Serie liegt er nach zwei Siegen an der Spitze, auch an den Olympischen Spielen in Paris triumphierte der 26-Jährige.

Wo Yee antritt, gewinnt er normalerweise auch. Seine ärgsten Verfolger werden am Sonntag der neuseeländische Olympia-Silbergewinner Hayden Wilde und der Olympia-Dritte Léo Bergère sein.