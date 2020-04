Legende: Daumen nach oben Jan Frodeno auf dem Laufband. Facebook

Jan Frodeno hat es geschafft: Der Deutsche hatte sich vorgenommen, in seinem Haus in Girona einen Triathlon über die komplette Ironman-Distanz zu absolvieren. Nach rund 8:33:40 Stunden erreichte er das Ziel.

Der dreimalige Hawaii-Champion, der 2016 in Roth mit 7:35:39 einen Weltrekord aufgestellt hatte, schwamm zuerst 3,86 Kilometer in einem kleinen Pool mit Gegenstromanlage. Ein Vergnügen war dies allerdings nicht, wie der mehrfache Triathlon-Weltmeister kommentierte. Die Wassertemperatur betrug nur 13 Grad.

Legende: Pool mit Gegenstromanlage Jan Frodeno in seinem Garten. Facebook

Anschliessend spulte Frodeno für seinen «Ironman dahoam» auf einem Rollentrainer 180,2 Kilometer mit dem Rad ab. Zum Abschluss lief der 38-Jährige 42,195 km auf dem Laufband. Im Stream wurden unter anderen auch Fabian Cancellara und Daniela Ryf zugeschaltet.

Geld gegen Corona

Frodeno wollte mit der Aktion zeigen, was auch zu Hause möglich ist. Sport im Freien ist in Spanien nicht mehr erlaubt. Ausserdem sammelte er mit dieser Aktion Geld für wohltätige Zwecke in der Corona-Krise – was auch gelang. Mehr als 200'000 Franken kamen am Ende zusammen.