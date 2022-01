Triathlet Max Studer lernt in Kenia von den Besten

Dass Triathlet Max Studer auf der Laufstrecke zu den schnellsten seines Fachs gehört, ist kein Geheimnis. Im Juni dieses Jahres lief der 25-Jährige über 10'000 m in 28:51 Minuten zu Gold an den Schweizer Meisterschaften der Leichtathleten. Diese Zeit wurde in den letzten 15 Jahren nur von 2 Schweizern unterboten: Tadesse Abraham und Julien Wanders.

Mit letzterem hat Studer in den letzten Wochen gemeinsam im kenianischen Iten trainiert. «Auf der Laufstrecke entscheidet sich das Rennen. Ich bin ein starker Läufer, will aber noch weitere Fortschritte machen», begründet Studer den Entscheid, seinen Trainingsmittelpunkt vorübergehend nach Ostafrika zu verlegen.

Erstaunter Wanders

Wanders zeigte sich vom Olympia-9. von Tokio beeindruckt: «Ich hätte nicht gedacht, dass ein Triathlet im Laufen so stark sein kann.» Studer habe einen grossen Teil der Umfänge mittrainiert und zusätzlich noch Einheiten auf dem Rad und im Becken absolviert. «Das hat auch mich inspiriert.»

Mehr zu Studers Trainingsalltag in Kenia und wovon sich die Schweizer eine Scheibe abscheiden können, erfahren Sie im Videobeitrag oben.