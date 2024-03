Legende: Verabschiedet sich Ende Jahr von der grossen Bühne Daniela Ryf. imago images/Beautiful Sports

Für Daniela Ryf geht eine beeindruckende Karriere nach 24 Jahren zu Ende. «Mit gemischten Gefühlen verkünde ich heute meinen Rücktritt. Nach vielen Jahren voller Fokus und Hingabe für diesen Sport ist es ist für mich Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Stolz kann ich sagen, dass ich alles erreicht habe, wovon ich je geträumt habe», so die 36-Jährige.

Ryf gewann 2022 ihren zehnten Weltmeistertitel und stellte im Juni des letzten Jahres beim Triathlon-Klassiker im deutschen Roth in 8 Stunden 8 Minuten und 21 Sekunden eine Weltbestzeit über die Ironman-Distanz auf. Diese hatte seit 2011 Bestand gehabt. «Ein Jahr nach diesen Meilensteinen aufzuhören, ist für mich ein schöner Abschluss», so Ryf.

Der Sieg an einem grossen Rennen als letztes Ziel

2015, ein Jahr nachdem sie von der Olympischen auf die Ironman-Distanz gewechselt hatte, gewann Ryf als erst zweite Schweizerin nach Natascha Badmann den legendären Ironman Hawaii. Im gleichen Jahr wurde Ryf zur Schweizer Sportlerin des Jahres gewählt. Den Titel sollte sie 2018 erneut gewinnen, nachdem sie in Hawaii zum vierten Mal in Folge triumphiert hatte.

In ihrem letzten Profi-Jahr wird Ryf an der von der Professional Triathletes Organisation (PTO) durchgeführten WM-Serie T100 teilnehmen. Daneben möchte sie auch die Ironman-WM in Nizza bestreiten. Ziel sei es, auf ihrer Abschiedstour noch «ein grosses Rennen» zu gewinnen. Was nach ihrer Triathlon-Karriere folgt, lässt Ryf noch offen. Sie verfolge mit bestehenden und neuen Partnern verschiedene Projekte. «Mein Ziel ist es, Menschen zu inspirieren, sich zu bewegen und aktiv zu sein.»