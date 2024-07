Beim dritten Rennen der Triathlon-WM-Serie stehen drei von vier Schweizer Olympiateilnehmenden am Start. Cathia Schär und Max Studer bestreiten am Samstag das Einzelrennen.

Triathlon in Hamburg als Hauptprobe für Paris

Legende: Liebäugelt mit einem Top-Ergebnis Olympionike Max Studer. Keystone/Beautiful Sports

In knapp zweieinhalb Wochen stehen die Triathletinnen und Triathleten bei den Olympischen Sommerspielen in Paris im Fokus. Ihre Wettkämpfe sollen publikumswirksam in der Seine starten – auch wenn es da noch Fragezeichen gibt.

Kurz vor dem Saisonhöhepunkt stehen am Samstag in Hamburg bei den Frauen 25 Olympiateilnehmerinnen am Start, bei den Männern sind 19 Olympiastarter gemeldet. Die grossen Abwesenden sind die beiden Ersten von Tokio 2021, Flora Duffy (BER) und Kristian Blummenfelt (NOR).

Die beiden Goldanwärterinnen an den Olympischen Spielen, Beth Potter (GBR) und Cassandre Beaugrand (FRA), nutzen die letzte Möglichkeit, nochmals einen Ernstkampf auf höchstem Niveau zu bestreiten. Vor einem Jahr beim Testevent in Paris belegten die beiden die Plätze 1 und 2. Sie gehören auch in Hamburg zu den Favoritinnen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Triathlon-Events in Hamburg wie folgt bei SRF und in der Sport App: Samstag, 13.7.: Sprint Männer ab 13:45 Uhr auf SRF zwei

Samstag, 13.7.: Sprint Frauen ab 15:50 Uhr auf srf.ch/sport

Sonntag, 14.7.: Mixed-Staffel ab 14:55 Uhr auf srf.ch/sport. Kommentiert werden die Events in Hamburg von Christoph Sterchi und Experte Christoph Mauch.

Für die Schweizer Olympiateilnehmerin Cathia Schär wäre ein Platz in den Top 10 ein Erfolg. Jolanda Annen, der zweiten Schweizerin, die in Hamburg beim Einzelrennen starten wird, geht es in erster Linie darum, nach langer Verletzung wieder Wettkämpfe auf höchstem Niveau zu bestreiten.

Derron nur mit Staffel am Start

Julie Derron, die in Paris durchaus Medaillenchancen haben wird, bestreitet das Einzelrennen in Hamburg nicht. Sie reist aber für die Mixed-Staffel-WM vom Sonntag an. Derron will mit dem Schweizer-Team unbedingt die WM-Bronzemedaille des letzten Jahres verteidigen.

Für Max Studer liegt am Samstag ein Podestplatz in der Luft. Studer hat eine Leistenzerrung auskuriert und im Juni seine persönliche Bestzeit im Laufen über 5000 m um eine halbe Minute unterboten. Studer ist zweieinhalb Wochen vor Olympia in Topform.

Mit Simon Westermann und Sylvain Fridelance stehen zwei weitere Schweizer am Start. Adrien Briffod verzichtet auf einen Start in der deutschen Hansestadt, er bereitet sich in Tenero auf die Olympischen Spiele vor.