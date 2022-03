Am Samstag startet Triathletin Daniela Ryf in die neue Saison. Nach einem problematischen Jahr will sie neu angreifen.

Ironman-Dominatorin Daniela Ryf hat eine herausfordernde Zeit hinter sich. Neben der nicht ganz einfachen Trennung von ihrem Erfolgscoach Brett Sutton litt sie 2021 monatelang an mysteriösen Gesundheitsproblemen.

«Ich hatte Mühe mit dem Immunsystem. Sogar beim normalen Laufen geriet ich in Atemnot – was für eine Spitzensportlerin schon komische Symptome sind», erklärt die 34-Jährige rückblickend. «Mein Körper hat eine Pause gebraucht. Ich habe dann 6 Wochen überhaupt keinen Sport betrieben, das hat mir enorm gut getan», so Ryf.

Nun will sie am Samstag beim Ironman in Dubai wieder voll angreifen – fit sei sie wieder uneingeschränkt. Einfach wird es bei den drückend heissen Temperaturen in der Wüste nicht. «90 km mit dem Zeitfahr-Velo und auf der flachen Strecke ständig drücken, das wird extrem hart», weiss die Solothurnerin.