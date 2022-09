Via Locarno und Greifensee in den Ruhestand

Legende: Das Karriereende rückt in grossen Schritten näher Nicola Spirig. Keystone/DPA/Hannibal Hanschke

Anfang April hatte Nicola Spirig bekannt gegeben, dass sie ihre Karriere beenden wird. Nun ist auch klar, wo der letzte Vorhang fallen wird: Am 17. September wird die 40-jährige Zürcherin mit dem Greifenseelauf ihren letzten Wettkampf bestreiten.

Auch als Triathletin ist Spirig noch einmal im Einsatz. Am Sonntag steht sie in Locarno beim Triathlon über die olympische Distanz am Start. «Es wird speziell sein, die letzten beiden Male als professionelle Athletin zu starten. Ich freue mich, finden beide Rennen in der Schweiz statt», sagte Spirig über ihre beiden Abschiedsvorstellungen.

01:27 Video Nicola Spirig kündigt Rückritt an Aus Sport-Clip vom 06.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 27 Sekunden.

25 Jahre Spitzensport

Nahezu während ihrer gesamten Karriere gehörte Spirig zur absoluten Triathlon-Weltspitze. Höhepunkt ihrer 25-jährigen sportlichen Laufbahn war der Olympiasieg 2012 in London. Im selben Jahr wurde die Zürcherin zur Schweizer Sportlerin des Jahres gekürt. In Rio kam 2016 Olympia-Silber dazu. Im umfangreichen Palmares von Spirig, die Mutter von drei Kindern ist, befinden sich auch 7 EM-Einzeltitel sowie mehrere WM-Medaillen.