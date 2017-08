Sportmix: Ryf schwimmt, fährt und rennt im Allgäu allen davon

Daniela Ryf hat sich 3 Wochen vor der 70.3-Ironman-WM in Topform präsentiert und den Allgäu-Tritahlon mit grossem Vorsprung für sich entschieden. Und: Selina Büchel wird in Birmingham Vierte.

Very happy with my performance and the win @allgaeutriathlon Now time to relax...for the afternoon. #Sunny #amazingcourse #greatatmosphere #thanksforthesupport Ein Beitrag geteilt von Daniela Ryf (@danielaryf) am 20. Aug 2017 um 4:43 Uhr

Daniela Ryf hat beim Allgäu-Triathlon ihre gute Form mit einem weiteren Sieg unter Beweis gestellt: Sie erreichte das Ziel in Immenstadt nach 1,9 km Schwimmen, 84 km Radfahren und 20 km Laufen mit 22 Minuten Vorsprung auf die Zweitplatzierte. In der Overall-Wertung musste die 30-Jährige nur vier Männern den Vortritt lassen, unter anderem Sieger Jan Frodeno, der nur 13 Minuten schneller war. Drei Wochen vor der 70.3-Ironman-WM im US-Bundesstaat Tennessee könnte die Form von Ryf kaum besser sein.

Das Podest knapp verpasst hat Selina Büchel am Diamond-League-Meeting in Birmingham. Die Toggenburgerin lief die 800 m in 2:01,32 Minuten und wurde hinter der äthiopischen Siegerin Habitam Alemu, der Britin Lynsey Sharp sowie Charlene Lipsey aus den USA Vierte. Zu einem Podestplatz fehlten der 26-Jährigen 0,35 Sekunden. Am Donnerstag wird Büchel bei Weltklasse Zürich im Letzigrund am Start sein.