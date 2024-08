Per E-Mail teilen

Legende: War unter Palmen kaum zu schlagen Daniela Ryf. Imago/Beautiful Images

Triathletin Daniela Ryf beendet im Alter von 37 Jahren ihre erfolgreiche Karriere per sofort.

Die Solothurnerin gewann 10 Weltmeistertitel, 4 Mal davon beim legendären Ironman Hawaii.

Ryf wollte ursprünglich Ende Saison aufhören, eine Verletzung machte den verfrühten Abschied nun unumgänglich.

Daniela Ryf hat ihren sofortigen Rücktritt vom Spitzensport verkündet. Ihre Ärzte hätten eine schmerzhafte Entzündung am unteren Ende der Wirbelsäule festgestellt. «Wir haben alles versucht, aber keine Behandlung hat geholfen. Es ist Zeit, die Zeichen meines Körpers zu respektieren», so die Solothurnerin.

Ryf hatte den Rücktritt auf Ende Saison schon im März publik gemacht. Sie gewann 2022 ihren 10. WM-Titel und stellte im Juni 2023 beim Klassiker in Roth (GER) in 8:08:21 Stunden eine Weltbestzeit über die Ironman-Distanz auf. Diese hatte seit 2011 Bestand gehabt, ehe Anne Haug (GER) sie in diesem Jahr ablöste.

Ich bin dankbar dafür, was ich über die Jahre erreicht habe und die unglaublichen Leistungen, die mein Körper erbracht hat.

Mit dem Wissen, alles versucht zu haben, könne sie mit der Entscheidung leben. «Ich bin dankbar dafür, was ich über die Jahre erreicht habe und die unglaublichen Leistungen, die mein Körper erbracht hat», so Ryf im Postingtext zum Karriereende.