Wie Adrien Briffod und seine Teamkollegen Simon Westermann und Sylvain Fridelance an der EM in Vichy abschneiden, sehen Sie am Samstag ab 16:10 Uhr live auf SRF info und in der Sport App. Bereits ab 13:40 Uhr können Sie ebenfalls auf SRF info das Frauenrennen verfolgen. Alissa König und Jolanda Annen gehen für die Schweiz an den Start.