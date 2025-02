Am Wochenende startet die Triathlon-WM-Serie in die Saison. Beim ersten Rennen in Abu Dhabi fehlen zahlreiche Stars, darunter auch Julie Derron.

Legende: Versucht sich erstmals auf höchster Stufe Leana Bissig. imago images/Beautiful Sports

Bei den Frauen fehlt neben der Schweizer Olympia-Silbermedaillengewinnerin Julie Derron mit Cassandre Beaugrand, Beth Potter und Emma Lombardi das gesamte WM-Podest der letzten Saison.

Bei den Männern ist mit dem Neuseeländer Hayden Wilde wenigstens der WM-Bronzemedaillengewinner von 2024 am Start.

Grund für die Absagen ist der frühe Start in eine lange Saison. Der WM-Final findet erst im Oktober in Australien statt. Die Topfavoriten auf den WM-Titel setzen auf die späteren Rennen. Wer am Schluss der 7 Rennen der WM-Serie am meisten Punkte auf dem Konto hat, ist Weltmeister.

Der Saisonstart im Triathlon ist am Wochenende wie folgt im Livestream in der SRF Sport App zu sehen: Samstag, 10:55 Uhr: Sprint der Frauen

Samstag, 12:55 Uhr: Sprint der Männer

Sonntag, 10:25 Uhr: Sprint Staffel

Für die Schweiz stehen in Abu Dhabi bei den Männern Simon Westermann, Adrien Briffod und Maxime Fluri am Start, bei den Frauen Nora Gmür und Leana Bissig.

Die 26-jährige Bissig profitiert von den Absagen und kommt so zum ersten Mal auf der höchsten Stufe zum Einsatz. Sie wurde 2018 Schweizer Junioren-Meisterin und 2023 Schweizer Meisterin auf der Triathlon-Sprintdistanz. Das Rennen in Abu Dhabi findet auch über die Sprintdistanz statt.