Spirig bei Zaferes-Triumph in den Top 10

Triathlon in Lausanne

Katie Zaferes gewinnt den «Grand Final» im Triathlon in Lausanne und die Gesamtwertung.

Bei den Männern wird Vincent Luis Weltmeister, während Kristian Blummenfelt den Tagessieg holt.

Nicola Spirig als 10., Andrea Salvisberg mit Rang 14 und Adrien Briffod auf dem 15. Platz liefern gute Schweizer Ergebnisse.

Frauen: Spirig überzeugt, Zaferes dominiert

Am «Grand Final» der Triathleten in Lausanne setzte sich die Amerikanerin Katie Zaferes über die olympische Distanz durch und gewann als Erste der WM-Serie auch die WM-Goldmedaille.

Beste Schweizerin auf dem 10. Rang wurde nach 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen Nicola Spirig. Die 37-jährige Zürcherin leistete auf der anspruchsvollen Radstrecke einen enormen Effort und viel Führungsarbeit in der Verfolgergruppe. Sie kämpfte sich zwischenzeitlich bis auf den 6. Platz vor.

Im abschliessenden Laufen fiel Spirig, die vor viereinhalb Monaten zum dritten Mal Mutter geworden war, zunächst auf den 12. Rang zurück. Doch auf den letzten zwei Kilometern kämpfte sich die zähe Unterländerin doch noch in die Top Ten. Jolanda Annen gab bereits auf der Radstrecke auf. Julie Derron belegte Platz 27.

Männer: Blummenfelt Tages-, Luis Gesamtsieger

Bereits vor dem Wettbewerb war es so gut wie sicher, nach Lausanne ist es fix: Vincent Luis ist neuer Triathlon-Weltmeister. Der Franzose beendete den Wettbewerb im Waadtland auf dem 5. Platz, was zum Titel reichte. Der Tagessieg ging an den Norweger Kristian Blummenfelt.

Der Schweizer Andrea Salvisberg hielt lange mit der Spitze mit, fiel zum Schluss der Radstrecke aber zurück. Auf der Laufstrecke konnte er dann nicht zurückschlagen. Am Ende reichte es zu einem soliden 14. Platz.

Einen Platz dahinter klassierte sich ein weiterer Schweizer: Adrien Briffod. Die weiteren Schweizer Sylvain Fridelance und Max Studer belegten die Plätze 37 und 38.

Sendebezug: sportlive auf SRF zwei vom 31.08. um 14:15 Uhr.