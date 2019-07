An der Mixed-Staffel-WM in Hamburg wird die Schweiz aus dem Rennen genommen. Der Sieg geht an Frankreich.

Schon nach der ersten von 4 Ablösungen war die Mixed-Staffel-WM für die Schweiz gelaufen. Startläuferin Jolanda Annen zog einen rabenschwarzen Tag ein und verlor auf ihrer Teilstrecke 2:39 Minuten auf die Spitze. Weit abgeschlagen übergab die Urnerin als 16. und Letzte des Feldes.

Favorit Frankreich gewinnt

Andrea Salvisberg, Nicola Spirig und Sylvain Fridelance mussten so das ganze weitere Rennen alleine absolvieren. Weil Fridelance kurz vor Ende der Radstrecke die Überrundung durch das Spitzenduo Frankreich und Deutschland drohte, wurde der Romand aus dem Rennen genommen; die Schweiz wird so nicht in der Rangliste geführt.

Den WM-Titel sicherten sich wie im Vorjahr die favorisierten Franzosen. Im Schlussspurt distanzierte Vincent Luis den deutschen Schlussläufer Justus Nieschlag um 4 Sekunden. Bronze sicherte sich das australische Quartett.

Olympia-Plätze in Gefahr

Für die Schweiz bedeutet die Disqualifikation in Hamburg auch ein Rückschlag in der Olympia-Qualifikation. Bis zum Ende der Selektionsphase im nächsten Frühjahr muss sie einen Platz in den Top 7 belegen, um die 4 Quotenplätze (je 2 pro Geschlecht) für Tokio 2020 zu erhalten.

Vor dem Rennen in Hamburg belegte die Schweiz in dieser Rangliste Platz 6. Die nächste Chance, Punkte für Tokio 2020 zu holen, bietet sich bereits in 2 Wochen in Edmonton.

