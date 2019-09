Daniela Ryf ist im Ironman die überragende Athletin. Seit knapp 2 Jahren ist sie unbesiegt, am letzten Sonntag gewann sie in Nizza überlegen den WM-Titel über die halbe Distanz und greift nun in einem Monat auch über die Langdistanz zum nächsten Titel.

Mit einem Triumph auf Hawaii würde die Solothurnerin zum 5. Mal in Folge Ironman-Weltmeisterin werden. In diesem Fall würde Ryf auch das Double zum 4. Mal schaffen. Ausser der 32-Jährigen hat dies bei den Frauen nur die Britin Leanda Cave geschafft (2012).

Lange Vorbereitung in Hawaii

Trotz der vielen Titel hat Ryf nicht genug. «Meine Motivation ist riesig», sagte sie am Donnerstag vor ihrer Abreise nach Hawaii. Der Ironman findet erst am 12. Oktober statt, doch die Dominatorin flog für die Vorbereitung bereits jetzt ab.

In Hawaii bereitet sie sich intensiv vor und passt sich insbesondere der Hitze an. «Ich bin nicht die, die ihre Titel zählt. Aber ich will an jedem Rennen eine tolle Leistung zeigen», sagte die Solothurnerin. Sie ist zufrieden mit ihrer Saison – aber in Hawaii «liege noch mehr drin».