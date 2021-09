Nach auskurierter Pilzinfektion: Daniela Ryf kann am Samstag zum 6. Mal Weltmeisterin über die halbe Ironman-Distanz werden.

Nachdem die WM über die komplette Ironman-Distanz auf Hawaii zum 3. Mal in Folge abgesagt wurde, gilt die diesjährige 70.3-Ironman-WM in St. George als Saisonhöhepunkt für die weltbesten Triathleten. Mehr als 2 Mal hat ausser der 6-fachen Championne Daniela Ryf noch keine Frau diesen WM-Titel gewinnen können.

Ryf hat wegen der Absage des Ironman Hawaii vor knapp 2 Wochen noch die Premiere über die komplette Ironman-Distanz in Thun bestritten – und hoch überlegen gewonnen. Die 34-jährige Solothurnerin betonte gegenüber Keystone-SDA, dass sie sich seit Thun und einer kurz davor auskurierten Pilzinfektion erstmals in diesem Jahr maximal leistungsfähig fühle: «Meine Energie ist zu 300 Prozent zurück.»

Es dürfte heiss werden

In St. George hatte Ryf am 1. Mai bereits die nordamerikanischen 70.3-Ironman-Meisterschaften überzeugend gewonnen. Am Samstag ist die Konkurrenz bei Temperaturen von über 30 Grad aber noch stärker und dichter. Erste Herausforderin dürfte die aufstrebende und formstarke Amerikanerin Taylor Knibb sein.