Der 3-fache Ironman-Weltmeister Jan Frodeno will eine komplette Ironman-Distanz in den eigenen vier Wänden absolvieren.

Wegen Ausgangsperre in Spanien

Legende: Will zuhause einen Ironman absolvieren Jan Frodeno. Keystone

«Man sagt: ‹Bitte versucht das nicht zuhause!› Ich sage aber: Ich will 3,8 km schwimmen, 180 km Rad fahren und einen Marathon laufen. Alles daheim», schreibt Jan Frodeno am Mittwoch auf Facebook.

Frodeno von Ausgangssperre betroffen

Geplant ist der ungewöhnliche Event für Ostersamstag. Der Deutsche will mögliche Einnahmen von Sponsoren spenden.

«Es klingt aussergewöhnlich. Ein Ironman ist generell auch immer ein bisschen aussergewöhnlich. Etwas ganz besonderes ist aber, was die Menschen hier in Spanien, aber auch in Deutschland und weltweit vor allem im Gesundheitssystem derzeit leisten», betonte Frodeno. Seine weitere Botschaft: Bleibt zu Hause, bleibt fit.

Der dreimalige Hawaii-Weltmeister lebt mit seiner Familie in Girona bei Barcelona. Er ist somit auch von der Ausgangssperre durch die Corona-Pandamie in Spanien betroffen. Normales Training ist nicht möglich.