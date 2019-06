Legende: Konnte überzeugen Ilaria Käslin. Keystone/Archiv

Kunstturnen: Ilaria Käslin gewinnt in Koper

Mit einer eleganten und sauber geturnten Übung hat sich die Tessiner Kunstturnerin Ilaria Käslin am World Challenge Cup im slowenischen Koper den 1. Platz im Bodenturnen gesichert. Auch am Balken kämpfte Käslin um den Sieg. An ihrem Lieblingsgerät fehlten ihr als Zweite nur gerade 0,05 Punkte auf die ungarische Siegerin Zsofia Kovacs. Annika Wildi, die zweite Schweizerin, die in Koper im Einsatz stand, hatte sich nicht für die Gerätefinals qualifizieren können.

Triathlon: Ryf mit überlegenem Triumph

Daniela Ryf hat den Ironman 70.3 in Rapperswil zum 6. Mal gewonnen. Die 32-jährige Solothurnerin bewältigte die halbe Ironman-Distanz in 4:08:34 Stunden, gut 8 Minuten über ihrem Rekord von 2014. Die zweitklassierte Amerikanerin Skye Moench büsste im Ziel über 7 Minuten ein. Dritte wurde die in Basel wohnhafte Deutsche Svenja Thoes. Bei den Männern siegte Andi Böcherer (De). Hinter Pablo Dapena Gonzalez (Sp) erreichte der Zürcher Sven Riederer im letzten Mitteldistanz-Wettkampf seiner Karriere den 3. Rang.

Mountainbike: Favoritensiege von Schurter und Neff

An den Schweizer Mountainbike-Meisterschaften im Cross Country im aargauischen Gränichen haben sich die favorisierten Nino Schurter und Jolanda Neff die Titel gesichert. Schurter stetzte sich klar vor Mathias Flückiger und Florian Vogel durch. Neff distanzierte die zweitplatzierte Katrin Stirnemann um fats 5 Minuten. Dritte wurde Ramona Forchini.

