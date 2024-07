WM-Serie in Hamburg

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Der australische Triathlet Matthew Hauser gewinnt das Sprintrennen der WM-Serie in Hamburg.

Die Schweizer Sylvain Fridelance, Max Studer und Simon Westermann büssen gut eine Minute ein.

Das Frauenrennen folgt am späteren Nachmittag (live bei SRF).

Hauser setzte sich im Endspurt einer Dreiergruppe nach gut 50 Minuten souverän vor Vasco Vilaca (POR) und Pierre Le Corre (FRA) durch. Der australische Meister gehört auch bei den Olympischen Spielen in Paris zu den Favoriten. Einige der weltbesten Triathleten waren in Hamburg allerdings nicht am Start.

Die Schweizer klassierten sich im Mittelfeld. Bester Vertreter von Swiss Triathlon war der Waadtländer Sylvain Fridelance als 21. Der 29-Jährige hielt Landsmann Max Studer (24.) um 13 Sekunden in Schach. Dieser überholte auf der Laufstrecke noch Simon Westermann, der weitere 7 Sekunden hinter Studer 26. wurde.