Cathia Schär erreicht beim Triathlon der WM-Serie in Hamburg im Sprintrennen den starken 8. Rang.

Bei den Männern wird Sylvain Fridelance bester Schweizer.

Die Siege gehen an die Französin Cassandre Beaugrand und den Australier Matthew Hauser.

Cathia Schär lieferte in Hamburg eine tadellose Leistung ab. Nach 750 m Schwimmen und 20 km Radfahren wechselte die 22-jährige Waadtländerin in der Spitzengruppe auf die 5-km-Laufstrecke. Dort hielt die Olympia-Teilnehmerin lange mit den Besten mit, ehe sie ihre 7 Konkurrentinnen leicht davonziehen lassen musste.

Zuletzt beendete Schär das Rennen in genau 56 Minuten, 41 Sekunden hinter Siegerin Cassandre Beaugrand. Die Französin erwies sich als die stärkste Läuferin und setzte sich vor der Einheimischen Lisa Tertsch sowie Beth Potter (GBR) durch.

Die zweite Schweizerin am Start, Jolanda Annen, konnte nach einer langen Verletzungspause ebenfalls überzeugen. Die 31-jährige Innerschweizerin wurde mit 1:12 Minuten Rückstand 16.

Machtdemonstration des Australiers Hauser

Die Schweizer Männer konnten mit ihren Landsfrauen nicht ganz mithalten. Sylvain Fridelance (21.), Max Studer (24.) und Simon Westermann (26.) klassierten sich im Mittelfeld. Sie büssten zwischen 1:10 und 1:30 Minuten auf die Spitze ein.

Zum grossen Gewinner kürte sich Matt Hauser. Der Australier setzte sich mit einer unwiderstehlichen Temposteigerung auf dem letzten Kilometer von seinen Begleitern Vasco Vilaca (POR) und Pierre Le Corre (FRA) ab. Hauser gehört auch bei den Olympischen Spielen in Paris zu den Favoriten. Einige der weltbesten Triathleten waren in Hamburg allerdings nicht am Start.