Die australische Surferin Laura Enever hat einen neuen Weltrekord aufgestellt. Die 31-Jährige surfte eine 13,3 Meter hohe und damit die grösste je von einer Frau mit Hineinpaddeln gemeisterte Welle.

Enever war das Kunststück bereits am 22. Januar am Oahu Outer Reef auf Hawaii gelungen, wie Guinness World Records am Donnerstag mitteilte. Der bisherige Rekord von 12,8 Metern, aufgestellt von der Brasilianerin Andrea Moller, hatte acht Jahre lang Bestand gehabt.

Legende: Überglücklich über ihre Gewaltsleistung Laura Enever. imago images/ZUMA Wire

Big-Wave-Surferinnen nutzen oft Jetskis, um in grosse Wellen geschleppt zu werden. Enever nutzte jedoch die riskantere Methode, aus eigener Kraft hineinzupaddeln und stellte in dieser Sparte den Rekord auf. «Als diese Welle kam, war ich am perfekten Ort», sagte Enever dem Sydney Morning Herald. «Es war so ein Geschenk. Ich war so begeistert, es gibt einfach kein vergleichbares Gefühl.»

«Als ich startete und die Wand hinunterschaute, dachte ich: ‹Heiliger Bimbam, das ist die grösste Welle, auf der du je gewesen bist – schaff es nur nach unten, fall nicht hier oben hin›», so Enever.