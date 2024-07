Legende: Bereit für den nächsten Titel Isa Pulver strebt beim «Race Around Poland» die WM-Goldmedaille an. zvg

Mit dem EM-Titel in Italien Anfang Mai hat Isa Pulver ihre Saison erfolgreich lanciert. Nun strebt die im Zürcher Oberland aufgewachsene 53-Jährige WM-Gold in Polen an.

Grosse Herausforderung

Das anspruchsvolle Rennen mit Start und Ziel in der polnischen Hauptstadt Warschau führt über 3600 Kilometer und 30'000 Höhenmeter. Damit ist die Strecke beim «Race Around Poland» rund fünfmal länger als jene in Italien, Höhenmeter sind rund dreimal so viel zu bewältigen.

Pulver wird diese Herausforderung mit 3 unterschiedlichen Rädern in Angriff nehmen: Einem Zeitfahrrennrad für die Fläche, einem Berg- und einem Allroundrad.

Spezielle Ernährung

Um das Rennen bis zum Ende bewältigen zu können, wird Pulver auch ihre Ernährung anpassen. Rund 72 Stunden vor dem Rennen nimmt die Welt- und Europameisterin im 24-Stunden-Format nur noch Flüssignahrung zu sich, um ihren Körper daran zu gewöhnen.