Der frühere deutsche Europameister Marvin Seidel macht den Tod seiner Zwillinge öffentlich.

Legende: Badminton ist für ihn momentan zweitrangig Marvin Seidel. Imago/Siegfried Dammrath

Badminton-Europameister Marvin Seidel und seine Frau haben einen unfassbaren Schicksalsschlag erlitten. Die neugeborenen Zwillinge des Paares verstarben nur wenige Tage nach ihrer Geburt.

«Clara und Jacob waren nur wenige Tage bei uns, aber haben uns mehr Liebe gegeben, als wir für möglich gehalten haben», schrieb der 29-jährige Deutsche. Auf einer Illustration bei Instagram ist zu sehen, dass die beiden Kinder am 1. August zur Welt kamen.

Das Mädchen starb vier Tage später, der Junge einen Tag danach. «Wir trauern zutiefst, sind aber dennoch für immer dankbar für die Zeit, die wir mit ihnen verbringen durften», schrieb Seidel. Über die Todesursache wurde nichts bekannt.

Der Saarländer hatte zusammen mit Mark Lamsfuss 2022 EM-Gold im Herrendoppel gewonnen. Das Duo vertrat Deutschland zudem an den Olympischen Spielen in Tokio und Paris. Bei den Swiss Open in Basel 2021 verloren sie erst im Final.