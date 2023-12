Die Schweizerinnen feiern an der Unihockey-WM in Singapur im letzten Gruppenspiel einen 22:1-Kantersieg über Lettland.

Es ist der höchste Sieg der Schweizerinnen an einer WM überhaupt.

Damit steht die Schweiz fix im Viertelfinal, welchen sie am Freitag ab 07:00 Uhr bestreiten wird.

Beim 5:9 am Sonntag gegen Finnland hatten die Schweizerinnen keine gute Figur gemacht. Gegen Lettland war Wiedergutmachung angesagt – und die Schweizerinnen lieferten. Gleich mit 22:1 fegten sie die Baltinnen vom Platz.

Das Torfestival wurde bereits in der 2. Minute durch Nina Metzger eröffnet, schon nach 10 Minuten stand es 5:0. Ohne nachzulassen drückten die Schweizerinnen weiter, legten bis nach 40 Minuten auf 12:0 vor. Mit jedem Tor merkte man den Spielerinnen an, dass der Frust vom Vortag der Freude wich.

01:23 Video 2:0 nach 140 Sekunden: Start nach Mass für die Nati Aus Sport-Clip vom 04.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 23 Sekunden.

Ein Gegentor kassiert

Im Schlussdrittel musste sich Goalie Monika Schmid, die planmässig an Stelle von Lara Heini zum Einsatz kam, zumindest noch einmal bezwingen lassen. Weil aber auch die Schweizerinnen munter weiter trafen, feierten sie nach dem 13:0 vor zwei Jahren den nächsten Kantersieg über Lettland.

Überragende Schweizer Spielerin war Isabelle Gerig mit 6 Treffern. Auch Metzger (3x), Nathalie Spichiger (2x), Corin Rüttimann (3x), Leonie Wieland (2x) und Lea Hanimann (2x) waren mehrfach erfolgreich. Damit schafften die Schweizerinnen den höchsten Sieg an einer WM. Zuvor war ein 21:1 gegen Russland 2011 der Rekord. Gebrochen wurde er aber nur knapp: 10 und eine Sekunde vor Schluss erhöhten Hanimann und Metzger noch von 20:1 auf 22:1.

01:21 Video Zwei schnelle Tore zum Schluss: Rekordsieg geschafft Aus Sport-Clip vom 04.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 21 Sekunden.

Viertelfinal-Platz fix

Mit dem Kantersieg hat sich die Nati den 2. Platz in der Gruppe A gesichert. Dieser berechtigt für die direkte Teilnahme an den Viertelfinals. Der Gegner steht noch nicht fest. Dieser wird am Mittwoch in einer Partie zwischen dem 3. der Gruppe B und dem 2. der Gruppe C ermittelt.

In einem allfälligen Halbfinal würde dann, wenn alles nach Papierform läuft, Rekordweltmeister Schweden warten. Es wäre die ultimative Herausforderung, schliesslich haben die Schwedinnen die letzten 8 Weltmeisterschaften für sich entschieden.