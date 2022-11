Die Schweiz kämpft sich in den WM-Halbfinal

Die Schweizer Unihockey-Nati schlägt Lettland an der Heim-WM in einem umkämpften Spiel mit 3:1 und steht im Halbfinal.

Noel Seiler, Jan Zaugg und Manuel Maurer sorgen vor 5495 Zuschauern in Zürich für die Tore der Schweiz.

Im Halbfinal trifft die Schweiz auf den Sieger des Duells zwischen Tschechien und der Slowakei (am Freitag ab 15:00 Uhr live bei SRF).

Nach dem 1. Drittel führte die Schweiz souverän und verdient mit 2:0. Die Nati agierte konzentriert und war das bessere Team. Nach 6 Minuten vollendete Noel Seiler einen Konter nach schönem Zusammenspiel mit Jan Zaugg zum Führungstor. In der 17. Minute war es dann Zaugg selbst, der sich als Torschütze feiern lassen durfte.

00:56 Video Seiler vollendet Konter zum Führungstor Aus Sport-Clip vom 10.11.2022. abspielen. Laufzeit 56 Sekunden.

Mit der Führung im Rücken startete die Schweiz plötzlich fehleranfällig in den 2. Durchgang. Lettland drehte auf und kam durch Edgars Purins zum umstrittenen Anschlusstreffer. Christoph Camenisch hatte das Spielgerät hinter dem eigenen Tor verloren, danach drückte der Lette den Ball an Goalie Patrick Eder vorbei. Ob der Ball die Linie aber wirklich überquert hatte, war auf den Videobildern nicht zu erkennen. Die Schiedsrichter gaben den Treffer jedoch.

00:50 Video Umstrittener Anschlusstreffer der Letten Aus Sport-Clip vom 10.11.2022. abspielen. Laufzeit 50 Sekunden.

Maurer mit dem Befreiungsschlag

Auch im Schlussabschnitt taten sich die Schweizer schwer. Erst unter gütiger Mithilfe der Letten gelang das entscheidende 3:1. Michael Schiess und Manuel Maurer eroberten den Ball in der gegnerischen Hälfte, Maurer vollendete im Anschluss ein schnelles Zuspiel gekonnt.

00:26 Video Maurer erzielt das 3:1 Aus Sport-Clip vom 10.11.2022. abspielen. Laufzeit 26 Sekunden.

Darauf konnten die Letten nicht mehr reagieren, obwohl sie bereits über drei Minuten vor Schluss den Goalie durch einen zusätzlichen Feldspieler ersetzten. Und auch eine doppelte Unterzahlsituation, weil Joel Rüegger in der 58. Minute noch eine 2-Minuten-Strafe erhielt, überstanden die Schweizer unbeschadet.

Insgesamt musste die Schweiz zwar mehr kämpfen als erhofft, doch mit dem Halbfinal-Einzug ist sie weiter auf Kurs. Lettland hingegen scheitert zum dritten Mal in Serie im WM-Viertelfinal.

Schweden mit Kantersieg

Ebenfalls für den Halbfinal qualifiziert hat sich Weltmeister Schweden. Gegen Aussenseiter Norwegen führte der Topfavorit bereits nach dem 1. Drittel mit 6:1. Letztlich setzten sich die Schweden mit 18:2 durch. Im Halbfinal trifft Schweden auf den Sieger des Viertelfinals zwischen Finnland und Deutschland (am Freitag ab 18:00 Uhr live bei SRF).

So geht's weiter

Die Schweiz bestreitet ihren Halbfinal an der Heim-WM am Samstag ab 17:30 Uhr (live bei SRF) gegen den Sieger aus dem Viertelfinal zwischen Tschechien und der Slowakei. Diese Partie findet am Freitag ab 15:00 Uhr (live im Stream) statt.