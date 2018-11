Innert 2 Minuten im Schlussabschnitt gaben die Schweizerinnen den Sieg aus den Händen. Erst wurde Torhüterin Monika Schmid von Michaela Mlejnkova mit einem satten Handgelenkschuss erwischt (43.), wenig später profitierte erneut Mlejnkova von Andrea Gämperlis Ballverlust vor dem eigenen Tor.

Bis dahin hatten die Schweizerinnen die Partie eigentlich gut im Griff gehabt. Seraina Ulber und Michelle Wiki mit ihrem 3. Turniertreffer brachten das Team von Coach Rolf Kern jeweils im ersten und zweiten Drittel in Führung. Besonders im Mittelabschnitt wären zudem die Chancen da gewesen, um für eine grössere Differenz zu sorgen.

Misslungene Hauptprobe

Nach den beiden deutlichen Niederlagen gegen Finnland (5:8) und Schweden (2:7) verpassten es die Schweizerinnen damit, für einen versöhnlichen Abschluss an der Euro Floorball Tour in Neuenburg zu sorgen. Im Hinblick auf die im kommenden Jahr ebenfalls in Neuenburg stattfindende WM besteht definitiv noch Steigerungspotenzial.

Sendebezug: SRF Livestream, 11.11.18, 15:00 Uhr