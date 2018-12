Tschechien überrennt an der WM in Prag im Schlussdrittel die Schweiz und gewinnt verdient mit 6:4.

Der Gegner der Schweizer im Viertelfinal vom Donnerstag ist entweder Norwegen oder Australien.

In einem allfälligen Halbfinal dürfte Rekordweltmeister Schweden warten.

Die Ausgangslage für die Schweizer vor dem abschliessenden Gruppenspiel gegen Tschechien war klar: Mit einem Unentschieden würden sie sich den Gastgeber in der Tabelle vom Leib halten und Platz 1 in der Gruppe sichern.

Dieses Vorhaben misslang. Nach einem Abnützungskampf musste sich die Nati letztlich klar geschlagen geben. Bereits 4 Minuten vor dem Ende nahm Coach David Jansson den Goalie vom Feld. Immerhin konnte aus einem 3:6 noch ein 4:6 gemacht werden.

Vier Tore in 74 Sekunden

Zuvor hatte vor allem das 1. Drittel Spektakel geboten: Die Schweiz ging in der 2. Minute durch Christoph Meier in Führung. Zwischen 08:50 und 10:04 fielen dann gleich 4 Treffer. Die starken Tschechen nahmen ein 3:2 mit in die Pause.

Legende: Enge Sache Das Duell zwischen der Schweiz und Tschechien wog hin und her. Keystone

Nach einem torlosen Mitteldrittel glich die Schweiz zu Beginn des 3. Drittels durch Jan Zaugg zum 3:3 aus. Doch Tschechien antwortete bis zur 48. Minute mit 3 Toren in Serie. Dies sollte die frühe Vorentscheidung sein.

Klarer Favorit im Viertelfinal

Den Viertelfinal trägt die Schweiz am Donnerstag um 16:30 Uhr aus (ab 16:20 Uhr live bei SRF). Der Gegner wird am Mittwoch um 15:30 Uhr zwischen Norwegen und Australien ermittelt. Alles andere als ein Schweizer Sieg wäre eine dicke Überraschung.

Die Niederlage gegen Tschechien hat für die Schweiz Konsequenzen für einen allfälligen Halbfinal: Dort dürfte Rekordweltmeister Schweden und nicht Titelverteidiger Finnland warten.

Sendebezug: Livestream auf srf.ch/sport am 4.12.18 ab 19:20 Uhr