Erstmals seit 5 Jahren geht eine Halbfinal-Serie in der Schweizer Unihockey-Meisterschaft über die volle Distanz. Alligator Malans bezwang GC zuhause 5:3 und erzwang damit das alles entscheidende 7. Spiel. Dieses findet am Ostermontag in der Zürcher Saalsporthalle statt.

GC schlägt sich selbst

Nach einem 0:2-Rückstand konnte GC zwar zum 2:2 ausgleichen. Danach schlugen sich die Gäste aber fast selbst. Zunächst ermöglichte ein Wechsel zur Unzeit das 3:2 durch Malans' Daniel Karlander. Kurz nach Beginn des Schlussdrittels patzte Star-Goalie Pascal Meier, der einen Weitschuss von Markus Hollenstein (42.) passieren liess.

Oscar Eriksson Elfsberg (44.), auch er wie Karlander ein Schwede, machte mit dem 5:2 den Deckel drauf. Mehr als der Treffer von Joel Rüegger – wie Karlander Doppeltorschütze – lag für GC nicht mehr drin.

Als Finalist steht bereits Wiler-Ersigen fest. Die Berner hatten sich gegen Titelverteidiger Köniz mit 4:1 Siegen durchgesetzt.