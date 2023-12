Das Schweizer Unihockey-Nationalteam der Frauen startet mit einem Vollerfolg in die WM in Singapur.

Gegen Norwegen fährt die Nati einen verdienten 8:2-Sieg ein.

Am Sonntag steht das Top-Duell mit Finnland auf dem Programm.

Der Beginn in die Unihockey-Weltmeisterschaft in Singapur war für die Schweizerinnen zäh. Die Nati, die als klarer Favorit in die Auftaktpartie gegen Norwegen gegangen war, tat sich im ersten Drittel schwer. Trotz spielerischer Überlegenheit und zahlreichen Chancen stand das Skore zur ersten Pause noch 0:0. Immer wieder scheiterten die Schweizerinnen an der stark aufspielenden norwegischen Torhüterin Maiken Ellis.

Doch je länger die Partie dauerte, desto besser fand die Equipe von Coach Oscar Lundin ins Spiel. In der 28. Minute schlug sich die Überlegenheit der Schweizerinnen dann auch im Resultat nieder. Céline Stettler traf aus zentraler Position zum 1:0. Kurz vor der zweiten Pause legten die Schweizerinnen mit einem Doppelpack nach. Isabelle Gerig nach einem Konter (38.) und Doris Berger im hohen Slot (39.) erhöhten das Skore.

01:07 Video Gerig und Berger mit dem Doppelpack Aus Sport-Clip vom 02.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 7 Sekunden.

Im Schlussdrittel hatte die Nati das Geschehen dann weitestgehend unter Kontrolle. Corin Rüttimann war in der 48. Minute nach Vorarbeit von Gerig für das 4:0 besorgt. Die 31-Jährige absolvierte gegen Norwegen ihre 136. Partie im Nationaldress und stieg damit zur alleiniger Schweizer Rekord-Internationalen auf.

Schliessen 01:15 Video Rüttimann: «Gegen Finnland müssen wir effizienter agieren» Aus Sport-Clip vom 02.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 15 Sekunden. 03:17 Video Lundin: «Es war ein Spiel, wie ich es erwartet habe» Aus Sport-Clip vom 02.12.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 17 Sekunden. 01:19 Video Wieland: «Wir blieben geduldig» Aus Sport-Clip vom 02.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 19 Sekunden.

Zum Ende der Partie fielen die Tore dann wie reife Früchte. Erst zog die Schweiz bis auf 6:0 davon, ehe die Norwegerinnen mit zwei Treffern doch noch ein Lebenszeichen von sich gaben. Am Ende siegte die Schweiz dann klar mit 8:2.

Finnland schiesst sich warm

Am Sonntag wartet auf die Nati eine deutlich schwierigere Aufgabe: Es kommt zum Duell mit der Top-Nation Finnland (ab 09:45 Uhr auf SRF zwei). Die Skandinavierinnen sandten zum Turnierauftakt ein deutliches Signal an die Konkurrenz: Gegen Lettland gab es einen diskussionslosen 14:1-Sieg.