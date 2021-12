Die Schweizer Unihockeyaner gehen am Donnerstag als Favorit in den WM-Viertelfinal gegen Estland.

An Unihockey-WM in Helsinki

Legende: Der nächste Gegner ist bekannt Die Schweiz bekommt es mit Estland zu tun. Keystone

Die Unihockey-Nationalmannschaft trifft im WM-Viertelfinal in Helsinki auf Estland. Die Osteuropäer gewannen ihren Achtelfinal am Dienstag gegen Dänemark mit 5:3.

Die Schweizer werden als Favorit in diese Partie gehen. Sie sind die Weltnummer 3 und haben alle Vorrundenpartien gewinnen können. Die Esten stehen in der Weltrangliste dagegen auf Position 10 und rutschten erst als WM-Teilnehmer nach, weil andere Nationen wegen der Corona-Einschränkungen nicht an den Titelkämpfen in Finnland teilnehmen konnten.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den WM-Viertelfinal zwischen der Schweiz und Estland am Donnerstag ab 14:20 Uhr live auf SRF zwei oder im Ticker in der SRF Sport App.

Im Siegfall bekämen es die Schweizer im Halbfinal am Freitagnachmittag mit allergrösster Wahrscheinlichkeit mit Rekordweltmeister Schweden zu tun.