Die Schweizer Unihockey-Nationalmannschaft bekommt es an der Heim-WM, die vom 5. bis 13. November in Zürich und Winterthur ausgetragen wird, bereits in der Gruppenphase mit einem Hochkaräter zu tun. Gegner Finnland verpasste an Titelkämpfen zuletzt 2004 den Final, 2021 holten die Skandinavier WM-Silber.

Weltmeister Schweden, mit neun Titeln auch Rekordhalter, bekommt es in seiner Gruppe mit Tschechien, Deutschland und Lettland zu tun.

Die WM-Gruppen

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Schweiz Schweden Kanada Polen Finnland Tschechien Estland Dänemark Slowakei Deutschland Thailand Philippinen Norwegen Lettland Singapur Australien

Die 16 Mannschaften sind für die Vorrunde in vier Gruppen eingeteilt. Die ersten zwei der Gruppen A und B mit den besten acht Teams qualifizieren sich für die Viertelfinals. Die dritt- und viertklassierten Mannschaften spielen gegen die Sieger und Zweitplatzierten der Gruppen C und D um den Einzug in die Runde der letzten acht.