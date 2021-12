Unihockey-Nati stolpert an der WM über Tschechien

Die Schweizer Nati verpasst an der Unihockey-WM in Helsinki die Bronzemedaille.

Die Mannschaft von Trainer David Jansson unterliegt Tschechien im Spiel um Platz 3 mit 3:4 n.V.

92 Sekunden vor Schluss liegt die Schweiz noch mit 3:2 in Führung.

Den WM-Titel sicherte sich Schweden dank einem 6:4-Finalsieg gegen Finnland.

Manuel Maurer und Jan Zaugg dürften sich nach der Partie grün und blau geärgert haben. Die beiden hatten in der Schlussphase des letzten Drittels sowie zu Beginn der Verlängerung Chancen, den Schweizer Medaillentraum wahr werden zu lassen.

Aber sie scheiterten mit ihren Versuchen und auf der anderen Seite machten es die Tschechen besser: Filip Lager traf in der 65. Minute zum 4:3-Siegtreffer und schickte damit die Schweiz ohne Edelmetall nach Hause. 2016 (in Riga) und 2018 (in Prag) hatte die Nati jeweils Bronze geholt.

Beinahe hätte es auch heuer für eine Medaille gereicht. Bis 92 Sekunden vor Ablauf des Schlussdrittels lag das Team von Trainer David Jansson mit 3:2 in Front, ehe Marek Benes die Tschechen aus kurzer Distanz in die Verlängerung rettete.

Missglückter Start ausgebügelt

Die Partie hatte für die Schweiz nicht wunschgemäss begonnen. Die Nervosität war ihr förmlich anzusehen. Mit vielen Fehlpässen brachte sie sich selbst in die Bredouille. In der 13. Minute folgte dann die Quittung, nachdem Stefan Hutzli den Ball vor dem eigenen Tor vertändelt hatte: Josef Rypar schob zum 1:0 für die Tschechen ein.

Der Gegentreffer war so etwas wie ein Weckruf, denn nur 4 Minuten später glich Christoph Camenisch für die deutlich verbesserte Nati aus. Zum Ende des Drittels konnte sich auch noch Goalie Pascal Meier auszeichnen, indem er einen Penalty hielt.

Im Mitteldrittel hielten sich die beiden Mannschaften grösstenteils die Waage – ausser in der 33. Minute, als die Schweizer nach einem Konter reüssierten. Marco Maurer war massgeblich daran beteiligt, dass ein Tscheche den Ball ins eigene Gehäuse spedierte. Die Partie war gedreht und in der 42. Minute erhöhte Jan Bürki gar auf 3:1 – doch am Ende reichte es trotzdem nicht, um die WM versöhnlich abzuschliessen.

Schweden holt 9. Titel

Im Kampf um den WM-Titel setzte sich Schweden mit 6:4 gegen Gastgeber Finnland durch. Der Rekordweltmeister verwandelte zunächst einen 0:2-Rückstand in eine 4:2-Führung. Die Finnen konnten zwar noch einmal ausgleichen, in der Schlussphase sicherten Tobias Gustafsson und Hampus Ahren den Schweden aber noch den Sieg. In den letzten beiden WM-Endspielen hatten sich noch die Finnen im Duell der beiden besten Nationen durchgesetzt.