Der SV Wiler-Ersigen steht kurz vor dem Einzug in den Super-Final. Die Berner legten im Playoff-Halbfinal gegen Rychenberg mit einem 7:1-Heimsieg zum 3:0 vor.

Daniel Johnsson hat im dritten Halbfinal-Duell zwischen Wiler-Ersigen und Rychenberg zur grossen Show angesetzt. Mit seinem Hattrick verwandelte der Schwede den frühen Rückstand bis zur Spielhälfte im Alleingang in eine 3:1-Führung.

Johnsson mit Zauber-Tor zum Hattrick

Beim dritten Treffer vernaschte Johnsson die gegnerischen Verteidiger sowie den Keeper mit einem sensationellen Trick in höchstem Tempo (siehe Video). Der Mann des Abends war damit bereits gefunden, und auch das Spiel war entschieden.

Statt einer Aufholjagd der Winterthurer, gab es im Schlussdrittel eine Kür des elffachen Meisters zu sehen. Joel Krähenbühl und Marco Louis trafen beide doppelt und sorgten für den 7:1-Endstand.

Wiler-Ersigen ging damit in der Best-of-7-Serie mit 3:0 Siegen in Führung und kann den Einzug in den Super-Final planen.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 31.03.2018, 16:55 Uhr