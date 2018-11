Die Unihockey-Elite misst sich ab Samstag an der WM in Prag. Was Sie über Modus, Mannschaften und mehr wissen müssen.

Die Unihockey-WM in Prag

Worum geht es?

Vom 1. bis 9. Dezember wird in Prag zum 12. Mal der Weltmeister im Unihockey auserkoren. Tschechien darf zum 3. Mal Gastgeber sein.

Wer sind die Favoriten?

Bei den bisherigen Austragungen gingen die 22 Gold- und Silbermedaillen in 20 Fällen an Schweden und Finnland. Die «Tre Kronor» sind mit 8 Titelgewinnen Rekordhalter, die letzte WM 2016 in Lettland wurde indes zur finnischen Beute.

Hat die Schweiz auch Medaillenchancen?

Für die Schweizer Equipe ist das vorgegebene Ziel definitiv Edelmetall. Vor 2 Jahren gab es die 6. Bronzemedaille, 1998 wurde man gar Vize-Weltmeister.

Welche Schweizer Spieler stehen im Fokus?

Der Schweizer Rekordtorschütze Matthias Hofbauer startet bereits in seine 10. WM. Einer von 7 Endrunden-Debütanten ist Jan Zaugg. Der Könizer stellte indes seine Skorerqualitäten mit 13 Toren und 7 Assists in der Qualifikation eindrücklich unter Beweis. Mit Manuel Maurer und Tim Braillard hat die Schweiz zudem 2 Weltklassespieler in ihren Reihen, die ihr Geld in der höchsten schwedischen Liga verdienen.

Gibt es auch «Exoten»?

Mit Teams wie Japan, Estland, Thailand oder Singapur nehmen auch Zwerge des Floorballs in Prag teil. Die Quali geschafft haben diese Teams vor allem unter dem Lead von schwedischen Doppelbürgern im Kader. So heissen die Stars etwa Victor Öberg (Estland) oder Alexander Rinefalk (Thailand).

Wer ist nicht dabei?

Keine Rolle spielt Unihockey in diversen flächenmässig grossen Ländern. Einige Beispiele: In ganz Russland gibt es nur 1000 lizenzierte Unihockey-Spieler. Frankreich verlor seine Quali-Partie gegen Schweden 1:43. Und China musste in den Partien gegen Australien, Thailand und Südkorea 77 Gegentreffer hinnehmen.

Wie funktioniert der Turniermodus?

Die besten 8 Nationen wurden in die Gruppen A und B verteilt. Die jeweiligen Gruppensieger und -zweiten dieser beiden Gruppen stehen direkt in den Viertelfinals. Die dritt- und viert-Platzierten spielen eine Playoff-Runde gegen die Sieger und Zweiten der schwächeren Gruppen C und D.

Gruppen Unihockey-WM 2018 Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Schweiz Finnland Estland Slowakei Tschechien Schweden Australien Kanada Lettland Dänemark Polen Japan Deutschland Norwegen Thailand Singapur

Kann ich das live mitverfolgen?

Natürlich, sämtliche Partien der Schweiz werden live in der SRF Sport App und auf SRF zwei gezeigt.

Die Spiele der Schweiz Samstag, 1.12.2018, 12:00 Uhr

Schweiz - Lettland

Sonntag, 2.12.2018, 14:00 Uhr

Schweiz - Deutschland

Dienstag, 4.12.2018, 19:30 Uhr

Schweiz - Tschechien



Sendebezug: Radio SRF 1, Morgengespräch, 28.11.2018, 06:18 Uhr